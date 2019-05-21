تعرف على شروط توقف خدمة الإنترنت في المصرية للاتصالات



وأكد المصدر، أن الشركة قررت بصورة رسمية إلغاء فترة السماح لسداد فواتير التليفون الأرضي والإنترنت، وكذلك قد قررت الشركة إيقاف الخدمة عن أي عميل لم يسدد الفاتورة في موعدها المستحق، ولا توجد أي فترة سماح على الإطلاق.



وأوضح المصدر في تصريحات حول هذه النقطة قائلًا: "في السابق كان يتم منح العملاء أسبوعًا فترة سماح لسداد قيمة الفاتورة، فتتراكم أكثر من فاتورة على العملاء ولذلك تم إلغاء هذا النظام، وكذلك سيتم إيقاف الخدمة إذا لم يلتزم العميل بسداد الفاتورة، على أن يتم إضافة غرامة على قيمة الفاتورة المستحقة في حال عدم سدادها خلال 48 ساعة من إيقاف الخدمة".



وأفاد المصدر الذي رفض ذكر إسم، بأن عملية إلغاء التعاقد تكون في حال إخلال العميل بشرط من شروط التعاقد فقط.



قال مسؤول في الشركة المصرية للإتصالات، إن خدمة الإنترنت ستتوقف في حالة التأخر عن سداد الفاتورة؛ مشيرا إلى أنه لن يتم إلغاء التعاقد مع عميل المصرية للاتصالات، وإنما سيتم إيقاف الخدمة فقط.