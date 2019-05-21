وائل نور يخطب نسرين أمين في "شقة فيصل"
الثلاثاء 21/مايو/2019 - 02:44 ص
مريم الشريف
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تقدم "أيمن ريموت" الذي يجسد دوره الفنان وائل نور في مسلسل "شقة فيصل"، لخطبة "شربات" التي تجسد دورها الفنانة نسرين أمين.
وأخبرت أمين، ابن زوجها المتوفي والذي يجسد دوره الفنان كريم محمود عبد العزيز، بأمر الخطوبة، ووافق على الفور.
وفى ذات السياق، عبر "حكيم" جار "ريموت" عن استيائه من خطوبة ريموت وشربات، لأن الأخيرة راقصة، إلا أن "ريموت" أخبره بأنه معجب بها ولا يهتم بهذا الأمر.
"شقة فيصل" بطولة كريم محمود عبد العزيز، وآيتن عامر، صلاح عبد الله، نسرين أمين، وائل نور، ومي القاضي، وأحمد فتحي، مصطفى أبو سريع، من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.
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