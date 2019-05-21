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خبير اقتصادي: "أي حد عايز يعمل مشروع صغير الدولة بتدعمه"

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 01:46 ص
خبير اقتصادي: أي حد عايز يعمل مشروع صغير الدولة بتدعمه
الدكتور مصطفى بدرة - الخبير الاقتصادي
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نعيم يوسف
 
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قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن الدولة انتهجت طريق المشروعات القومية، وهذا مهم، وأيضا أتاحت الفرصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

وأضاف "بدرة" في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه ريهام الديب: "أي حد لديه فكرة أو رؤية وعايز يعمل مشروع صغير الدولة بتدعمه".

وتابع الخبير الاقتصادي، الدولة تشجع القطاع الخاص، ونحتاج أن نكون منتجين وليس مستهلكين، والحكومة تحاول أن يكون المنتج المصري هو البديل عن المستورد، ونحتاج لتحميس الشباب واليد العامة، مشددًا على أن المشروع هو البديل للوظيفة.
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