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"الصحفيين" تستضيف فرقة مطروح للفنون الشعبية على مسرحها (صور)

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 01:29 ص
الصحفيين تستضيف فرقة مطروح للفنون الشعبية على مسرحها (صور)
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ميسون أبو الحسن - تصوير: ولاء غنيم
 
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استضافت نقابة الصحفيين، مساء الإثنين، عرضًا فنيًا لفرقة مطروح للفنون الشعبية على مسرحها، ضمن الليالي الرمضانية التي تنظمها النقابة للزملاء وأسرهم بالمجان.

وقال حسين الزناتي، السكرتير العام المساعد للنقابة، ورئيس لجنة النشاط، إن ذلك جاء بعد موافقة وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، على إقامة 4 عروض فنية في شهر رمضان، لفرق الفنون الشعبية التابعة للهيئة للعامة لقصور الثقافة، تم تنظيم حفلين منهما لفرقتي العريش وسوهاج للفنون الشعبية، وذلك يومي 11 و13 رمضان، ويتبقى عرضًا آخر بعد عرض فرقة مطروح للفنون الشعبية، يوم 18 من رمضان، لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية.

وأكد الزناتي، أن هذه العروض تأتي على أثر التعاون المثمر مع وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الدكتور عواض، الذي لا يألوا جهدًا في تقديم الفن الراقي الهادف للصحفيين وأسرهم وذويهم بالمجان على مسرح نقابة الصحفيين، مضيفًا أن مسرح النقابة تحول في الفترة القليلة الماضية إلى منارة جديدة لتقديم الفن الراقي، والقيام بدوره التوعوى المنوط به.

وأشار السكرتير العام المساعد للنقابة، إلى أن الزميل الكاتب الصحفي إيهاب شام، كان له دورًا كبيرًا في الاتفاق الذي جرى بين هيئة قصور الثقافة ونقابة الصحفيين؛ لتقديم هذه العروض على مسرحها.
"الصحفيين" تستضيف فرقة مطروح للفنون الشعبية على مسرحها (صور)
"الصحفيين" تستضيف فرقة مطروح للفنون الشعبية على مسرحها (صور)
"الصحفيين" تستضيف فرقة مطروح للفنون الشعبية على مسرحها (صور)
"الصحفيين" تستضيف فرقة مطروح للفنون الشعبية على مسرحها (صور)
"الصحفيين" تستضيف فرقة مطروح للفنون الشعبية على مسرحها (صور)
"الصحفيين" تستضيف فرقة مطروح للفنون الشعبية على مسرحها (صور)
"الصحفيين" تستضيف فرقة مطروح للفنون الشعبية على مسرحها (صور)
"الصحفيين" تستضيف فرقة مطروح للفنون الشعبية على مسرحها (صور)
"الصحفيين" تستضيف فرقة مطروح للفنون الشعبية على مسرحها (صور)
"الصحفيين" تستضيف فرقة مطروح للفنون الشعبية على مسرحها (صور)
"الصحفيين" تستضيف فرقة مطروح للفنون الشعبية على مسرحها (صور)
"الصحفيين" تستضيف فرقة مطروح للفنون الشعبية على مسرحها (صور)
"الصحفيين" تستضيف فرقة مطروح للفنون الشعبية على مسرحها (صور)
"الصحفيين" تستضيف فرقة مطروح للفنون الشعبية على مسرحها (صور)
"الصحفيين" تستضيف فرقة مطروح للفنون الشعبية على مسرحها (صور)
"الصحفيين" تستضيف فرقة مطروح للفنون الشعبية على مسرحها (صور)
"الصحفيين" تستضيف فرقة مطروح للفنون الشعبية على مسرحها (صور)
"الصحفيين" تستضيف فرقة مطروح للفنون الشعبية على مسرحها (صور)
"الصحفيين" تستضيف فرقة مطروح للفنون الشعبية على مسرحها (صور)
"الصحفيين" تستضيف فرقة مطروح للفنون الشعبية على مسرحها (صور)
"الصحفيين" تستضيف فرقة مطروح للفنون الشعبية على مسرحها (صور)
"الصحفيين" تستضيف فرقة مطروح للفنون الشعبية على مسرحها (صور)
"الصحفيين" تستضيف فرقة مطروح للفنون الشعبية على مسرحها (صور)
"الصحفيين" تستضيف فرقة مطروح للفنون الشعبية على مسرحها (صور)
"الصحفيين" تستضيف فرقة مطروح للفنون الشعبية على مسرحها (صور)
"الصحفيين" تستضيف فرقة مطروح للفنون الشعبية على مسرحها (صور)
"الصحفيين" تستضيف فرقة مطروح للفنون الشعبية على مسرحها (صور)
"الصحفيين" تستضيف فرقة مطروح للفنون الشعبية على مسرحها (صور)
"الصحفيين" تستضيف فرقة مطروح للفنون الشعبية على مسرحها (صور)
"الصحفيين" تستضيف فرقة مطروح للفنون الشعبية على مسرحها (صور)
"الصحفيين" تستضيف فرقة مطروح للفنون الشعبية على مسرحها (صور)
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طباعة
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