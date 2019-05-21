زيدان يفاجئ نجم ريال مدريد بتصريح صادم

يرى زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد، أن الويلزى جاريث بيل يعيش حالة غير جيدة في صفوف النادي الملكي وذلك خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وقالت صحيفة "الصن" الانجليزية، أن زين الدين زيدان يعلم جيداً أن جاريث بيل ليس فى حالته الجيدة مع ريال مدريد خلال الفترة الحالية.

كما رفض زيدان تأكيد رحيل جاريث بيل عن الفريق حيثُ قال: "سوف نرى، لا أعلم ماذا سوف يحدث حقيقةً، أنا أعتمد على آخرين في الفترة الأخيرة، وهذا كان واضحًا".

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى اقتراب رحيل بيل في ظل عدم رغبة الجهاز الفني في استمراره مع وجود صفقات قوية محتملة مثل نيمار وإيدين هازارد ولوكا يوفيتش.