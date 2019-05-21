عاجل.. تعليق مهم من "المصرية للاتصالات" بشأن فواتير التليفون الأرضي



"لن يتم إلغاء التعاقد مع العميل بسبب تأخره في سداد الفاتورة، وإنما سيتم إيقاف الخدمة فقط".



وأوضح المصدر، فضل عدم ذكر اسمه، أن عملية إلغاء التعاقد تكون في حال إخلال العميل بشرط من شروط التعاقد فقط.



أكد مصدر مسؤول في الشركة المصرية للإتصالات،بأن الشركة قد قررت بصورة رسمية إلغاء فترة السماح لسداد فواتير التليفون الأرضي.وأضاف، المصدر أنه قد قررت الشركة إيقاف الخدمة عن أي عميل لم يسدد الفاتورة في موعدها المستحق، ولا توجد أي فترة سماح على الإطلاق.وأوضح المصدر في تصريحات حول هذه النقطة قائلًا: "في السابق كان يتم منح العملاء أسبوعًا فترة سماح لسداد قيمة الفاتورة، فتتراكم أكثر من فاتورة على العملاء ولذلك تم إلغاء هذا النظام، وكذلك سيتم إيقاف الخدمة إذا لم يلتزم العميل بسداد الفاتورة، على أن يتم إضافة غرامة على قيمة الفاتورة المستحقة في حال عدم سدادها خلال 48 ساعة من إيقاف الخدمة".