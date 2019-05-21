حظك اليوم | برج الأسد الثلاثاء 21-5-2019 على الصعيدين المهني والعاطفي

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في إطار الخدمات التي تقدمها "الفجر" لقرائها ومتابعيها، ننشر لكم حظك اليوم (الأبراج الفلكية) يوميًا، ونقدم لكم معلومات عن برجك اليوم، ولمعرفة حظ برج الأسد اليوم الثلاثاء 21-5-2019 اطلع على السطور للتفاصيل كما يلي:



مولود برج الأسد إنسان طموح ومتسامح، وصديق مخلص ومحبب.



حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

تنافر القمر والمريخ في منزلي الصحة يطالبك أن تأخذ قسطًا وافرًا من الراحة وإذا تعطلت أمور أو تحركت ببطء فاصبر ولا تتذمر.



حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الأحداث تمضي لصالحك وتتكيف بسرعة مع المستجدات وتتصرف بحكمة.



وتقدم بوابة الفجر الإلكترونية، يوميا خدمة لقرائها ومتابعيها ومتابعي الأبراج اليومية، #حظك_اليوم في إطار الخدمات التي تقدمها.



والأبراج الفلكية هي تقسيمات دائرة البروج أو مسار الشمس باثنی عشر قسم سماوي، وما يُميّز الأبراج عن الكوكبات أن الكوكبات هي تقسيمات وضعت لتحديد خريطة للسماء مع جميع أجرامها، وهي تجمعات لنجوم مرئية بالعين المجردة.



وتعد الأبراج تقسیمات للدائرة التي تمر فيها الشمس والقمر والكواكب الثمانية. وعدد الأبراج علی دائرة البروج 12 برجًا، وهي تغطي جزءًا منها. تحمل الأبراج أسماء حيوانات وأشياء وشخصيات دينية وأسطورية.



ولکل برج 30 درجة قوسیة علي مسار الشمس، والشمس تمر ببرج واحد في شهر شمسي وتسمى الشهور الشمسية في التقویم الهجریة الشمسیة بهذا البروج الاثنی عشریة.



الأبراج الفلكية في العلم الحديث

في العلم يُعد التنجيم ومعتقدات الأبراج من العلوم الزائفة. فشلت الأبراج في نيل أي إثبات علمي وثبت أن إمكانية التوقع عبر الابراج لا تتجاوز توقعات الصدفة كما في بحث التوائم التي قام بها باحثون من جامعة جورج اوغست لـ 234 توأمًا تم توقع أمور معينة لهم عبر الصدفة والإبراج وملاحظة مصداقية تلك التوقعات فاتضح أنها لا تختلف عن ما سيتوقعه المرء إذا أراد توقع أمر بشكل عشوائي من حيث نسبة التوقعات الصائبة.



تعرف على الأبراج الفلكیة - حظك اليوم

برج الحمل

برج الثور

برج الجوزاء

برج السرطان

برج الأسد

برج العذراء

برج الميزان

برج العقرب

برج القوس

برج الجدي

برج الدلو

برج الحوت



ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة يسرا اللوزي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 أغسطس.