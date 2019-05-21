"عظماء من بلدنا" في قصر ثقافة أسوان

محاضرة "عظماء من بلدنا - صفية زغلول" ألقتها فاطمة الزهراء، وذلك

في إطار الاحتفالات بليالى رمضان الثقافية والفنية بفرع ثقافة أسوان، بمكتبة درة النيل.

وأشارت الزهراء، إلى أن صفية زغلول هى أبنة مصطفى فهمى باشا وهو من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة فى أوائل القرن التاسع عشر، وهى وزوجة سعد زغلول ولقبت باسم "صفية زغلول" نسبة إلى اسم زوجها، وكذلك بلقب "أم المصريين" وأثر مشاركتها في المظاهرات النسائية بثورة 1919 وكان لها دور بارز في الحياة السياسية المصرية، وأطلق عليها الجميع هذا القب لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919 ، وقد حملت لواء الثورة عقب نفى زوجها الزعيم سعد زغلول إلى جزيرة سيشل، وساهمت بشكل مباشر وفعال فى تحرير المرأة المصرية.



وعقد في قصر ثقافة حسن فخر الدين محاضرة " عظماء من بلدنا - أحمد إدريس" ألقاها جمال سليمان بمركزش شباب مديمة نصر، حيث أشار إلى أن أحمد إدريس هو أحد أبطال نصر أكتوبر وقد منحه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى وسام النجمة العسكرية عام 2017، ليعرف المصريون دوره فى الحرب، فهو بطل شفرة حرب أكتوبر،الذي اقترح على الرئيس الراحل أنور السادات استخدام اللغة النوبية فى التواصل بين الضباط والجنود، وهدده الرئيس بالإعدام فى حالة إفشاء السر، وهو إبن النوبة ولد بقرية توماس وعافية فى الأربعينيات، وحصل على الشهادة الابتدائية الأزهرية، وتطوع كمجند بقوات حرس الحدود وفى عام 1971.



وأقام بيت ثقافة نجع الفرس بغرب أسوان مناقشة كتاب "عبقرية على" تأليف عباس محمود العقاد أدارها محمود هاشم، أشار أن الكاتب تناول شخصية الامام على من حيث طهارة نشأته وعراقته، وجمال سريرته وعلو همته وقوة إرادته، وغزارة علمه وثقافته وروعة زهره وحكمته، وصدق إيمانه وشجاعته وثباته على الحق ونصرته، وتضحيته في سبيله بروحه.



وشهد قصر ثقافة أسوان لليوم الثالث فاعليات المقهى الثقافى، حيث عقدة محاضرة "التحذير من الفتن وسبل النجاة" ألقاها أحمد طه، حيث أشار إن الفتن تتنوع فمنها فتن العقائد والمفاهيم والأهواء والأفكار والمال والفرقة والخلاف، ومن الفتن الوجودة الآن ما تبثه وسائل الاتصال الحديثة من أنواع الفساد العقدى والأخلاقي والثقافي، أعقبها أمسية شعرية شارك فيها الشعراء، عرض مواهب للاطفال فى "الغناء والقاءالشعر"، فضلًا عن ورشة فنية لذوى الاحتياجات الخاصة "فانوس رمضان" أدارتها عبير الصاوى، ورشة فنية "أشغال يدوية بالجوخ" أدارتها. وفى الختام قدم عرض لفرقة كورال أطفال قصر ثقافة أسوان ومحمود عبد الراضى قدمة الفرقة مجموعة من الأغانى الرمضانية والدينية، كما قدمت فرقة أسوان للموسيقى العربية عرضا بقيادة محمود مغازى قدمة مجموعة من الاغانى منها "الرضا والنور، الله الواحد الصمد،كل الناس بيقول يارب، ياسيد الخلق يا طه، الفين صلى يانبى، رمضان جانا، لاجل النبى"