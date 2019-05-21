المقاومة الإيرانية: القوات الإيرانية تقتل مواطناً في مدينة سرخه (فيديو)
الثلاثاء 21/مايو/2019 - 01:15 ص
محمد سمير
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قالت المقاومة الإيرانية إنّ القوات القمعية للملالي قامت بإطلاق النيران على أحد المواطنين في مدينة سرخة، أحد المدن الإيرانية.
وأوضحت أن المدينة شهدت مظاهرة عارمة، من قبل المواطنين، احتجاجاً على مقتل المواطن.
وأظهر أحد الفيديوهات، تلك الوقفات الاحتجاجية، حيث علّق البعض قائلا: "لماذا قتلتم أحد المواطنين؟ أي بلد هذا؟ لماذا قتلتم هذا الشاب؟ فرضتم أقصى ما يمكن من الضغط على المواطنين، دمرتم بلدنا لعنة الله عليكم".
وأوضحت أن المدينة شهدت مظاهرة عارمة، من قبل المواطنين، احتجاجاً على مقتل المواطن.
وأظهر أحد الفيديوهات، تلك الوقفات الاحتجاجية، حيث علّق البعض قائلا: "لماذا قتلتم أحد المواطنين؟ أي بلد هذا؟ لماذا قتلتم هذا الشاب؟ فرضتم أقصى ما يمكن من الضغط على المواطنين، دمرتم بلدنا لعنة الله عليكم".
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