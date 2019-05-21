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خطوبة سهر الصايغ في "فكرة بمليون جنيه"

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 01:43 ص
خطوبة سهر الصايغ في فكرة بمليون جنيه
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مريم الشريف
 
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تقدم "محمود" لخطبة "شيماء" والتي تجسد دورها الفنانة سهر الصايغ، في مسلسل "فكرة بمليون جنيه" بعدما أخبرته بأنها لا تريد منه أي شىء سواءً مهر أو شقة.

وبدأت أحداث حلقة اليوم، بسعادة غامرة لوالدة شيماء والتى تجسد دورها الفنانة صابرين، بعدما علمت بخبر عريس ابنتها، وفى سياق منفصل طلبت "صابرين" من زوجة ابنها "هبة" آلاء الشريف، أن تطلب الطلاق من ابنها "علاء" على ربيع، بعدما اشتكت لها "هبة" منه.

"فكرة بمليون جنيه" بطولة علي ربيع، صابرين، كريم عفيفي، محمد محمود، صلاح عبد الله، وإنتاج صادق الصباح، ومن تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن، محمد فتحي، شريف يسري، وإخراج وائل إحسان، ويقوم بغناء تتر العمل الفنان الشعبي أحمد شيبة.


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