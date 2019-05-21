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سامح حسين: "نجلاء فتحي أكثر ممثلة حبيتها في الجيل القديم"

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 01:31 ص
سامح حسين: نجلاء فتحي أكثر ممثلة حبيتها في الجيل القديم
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أمنية فوزي
 
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قال الفنان سامح حسين: "أكثر ممثلة كنت أحبها من الجيل القديم الفنانة نجلاء فتحي". 

وأضاف في برنامج "سيرة الحبايب"، الذي يعرض على شاشة قناة "TeN" الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، وتشاركه الفنانة جيهان خليل: "زوجتي وسام حامد، حديثة العهد بالأفلام العربي، ولما تعرفت عليها كنت أصور فيلم (اللص والكتاب)".

وتابع: "وزوجتي مكنتش تحب الأغاني العربي، وجرجرتها لتسمع الأغاني القديمة مثل أم كلثوم وشادية وعبد الحليم حافظ".


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