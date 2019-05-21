سامح حسين: "نجلاء فتحي أكثر ممثلة حبيتها في الجيل القديم"













قال الفنان سامح حسين: "أكثر ممثلة كنت أحبها من الجيل القديم الفنانة نجلاء فتحي".وأضاف في برنامج "سيرة الحبايب"، الذي يعرض على شاشة قناة "TeN" الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، وتشاركه الفنانة جيهان خليل: "زوجتي وسام حامد، حديثة العهد بالأفلام العربي، ولما تعرفت عليها كنت أصور فيلم (اللص والكتاب)".وتابع: "وزوجتي مكنتش تحب الأغاني العربي، وجرجرتها لتسمع الأغاني القديمة مثل أم كلثوم وشادية وعبد الحليم حافظ".