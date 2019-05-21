سامح حسين مشيدا بزوجته السيناريست وسام حامد: "ذكية جدًا"





قال الفنان سامح حسين،: "زوجتي السيناريست وسام حامد ذكية جدًا، ودي أفضل ميزة أحبها في البنت".وأضاف في برنامج "سيرة الحبايب"، الذي يعرض على شاشة قناة "TeN" الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد وتشاركه الفنانة جيهان خليل: "الصفات التي في زوجتي، عرفت قيمتها بعد الزواج، وبحمد ربنا على النعمة التي رزقني بيها".وتابع: "أنا بحب الدقة في المواعيد جدًا، ومختلف بذلك عن زوجتي، ومش كل الرجال منضبطين في المواعيد زيي".