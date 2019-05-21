حظك اليوم | برج القوس الثلاثاء 21-5-2019 على الصعيدين المهني والعاطفي

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في إطار الخدمات التي تقدمها "الفجر" لقرائها ومتابعيها، ننشر لكم حظك اليوم (الأبراج الفلكية) يوميًا، ونقدم لكم معلومات عن برجك اليوم، ولمعرفة حظ برج القوس اليوم الثلاثاء 21-5-2019 اطلع على السطور للتفاصيل كما يلي:



من أبرز صفات مواليد برج القوس الإلتزام، وتكره أنثى القوس الكذب والغدر والخيانة.



حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

تنافر القمر مع المريخ في منزلي المال يطالبك اليوم بالصرف في حدود ميزانيتك وركز على تنظيم نفقاتك.



حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

فينوس في منزلك السادس تمنحك نشاطًا وطاقةً وحرصًا على القيام بواجباتك على أكمل وجه.



وتقدم بوابة الفجر الإلكترونية، يوميا خدمة لقرائها ومتابعيها ومتابعي الأبراج اليومية، #حظك_اليوم في إطار الخدمات التي تقدمها.



والأبراج الفلكية هي تقسيمات دائرة البروج أو مسار الشمس باثنی عشر قسم سماوي، وما يُميّز الأبراج عن الكوكبات أن الكوكبات هي تقسيمات وضعت لتحديد خريطة للسماء مع جميع أجرامها، وهي تجمعات لنجوم مرئية بالعين المجردة.



وتعد الأبراج تقسیمات للدائرة التي تمر فيها الشمس والقمر والكواكب الثمانية. وعدد الأبراج علی دائرة البروج 12 برجًا، وهي تغطي جزءًا منها. تحمل الأبراج أسماء حيوانات وأشياء وشخصيات دينية وأسطورية.



ولکل برج 30 درجة قوسیة علي مسار الشمس، والشمس تمر ببرج واحد في شهر شمسي وتسمى الشهور الشمسية في التقویم الهجریة الشمسیة بهذا البروج الاثنی عشریة.



الأبراج الفلكية في العلم الحديث

في العلم يُعد التنجيم ومعتقدات الأبراج من العلوم الزائفة. فشلت الأبراج في نيل أي إثبات علمي وثبت أن إمكانية التوقع عبر الابراج لا تتجاوز توقعات الصدفة كما في بحث التوائم التي قام بها باحثون من جامعة جورج اوغست لـ 234 توأمًا تم توقع أمور معينة لهم عبر الصدفة والإبراج وملاحظة مصداقية تلك التوقعات فاتضح أنها لا تختلف عن ما سيتوقعه المرء إذا أراد توقع أمر بشكل عشوائي من حيث نسبة التوقعات الصائبة.



تعرف على الأبراج الفلكیة - حظك اليوم

برج الحمل

برج الثور

برج الجوزاء

برج السرطان

برج الأسد

برج العذراء

برج الميزان

برج العقرب

برج القوس

برج الجدي

برج الدلو

برج الحوت



ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة رغدة، ويوافق تاريخ ميلادها 26 نوفمبر.