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هشام يكن: الزمالك قادر على التعويض أمام نهضة بركان.. وهذه رسالتي للجماهير

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 01:02 ص
هشام يكن: الزمالك قادر على التعويض أمام نهضة بركان.. وهذه رسالتي للجماهير
هشام يكن
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الفجر الرياضي
 
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يؤمن هشام يكن نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض قادر على التعويض في لقاء نهضة بركان الأحد المقبل بإياب نهائي الكونفيدرالية.

 

وقال يكن في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن الزمالك يملك لاعبين على مستوى رائع وأصحاب خبرات وقادرين على تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير.

 

وشدد على ضرورة أن يتم إبعاد لاعبي الزمالك عن أي شئ يشتت تركيزهم قبل اللقاء ودخولهم في معسكر مغلق حتى يوم الأحد المقبل.

 

ووجه رسالة للجماهير مطالبًا إياها بتشجيع الفريق بحماس وقوة طوال الـ90 دقيقة وعدم اليأس أو الاستسلام.

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