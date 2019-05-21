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الأهلي يهزم سبورتنج ويتأهل لنهائي كأس مصر لكرة اليد

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 12:23 ص
الأهلي يهزم سبورتنج ويتأهل لنهائي كأس مصر لكرة اليد
يد الاهلي
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علي نبوي ومحمد الصو
 
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تأهل الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز الذي حققه على سبورتنج بنتيجة ٣٠- ٢٧، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الاثنين، في نصف نهائي البطولة.

 

وأقيمت المباراة مساء اليوم، الاثنين، على الصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر. وجاءت حافلة بالنّدية والإثارة بين الفريقين، خاصة في شوطها الأول، الذي انتهى بنتيجة التعادل ١٥-١٥.

 

وشهد الشوط الثاني تفوقًا وسيطرة من لاعبي الأهلي بفضل الدفاع القوي والهجوم المرتد السريع، وبفضل توجيهات الجهاز الفني للفريق، بقيادة يحيى يوسف.

 

وينتظر رجال الأهلي الفريق الفائز من مباراة الجزيرة وطلائع الجيش، الليلة؛ ليخوضا سويًا اللقاء النهائي على لقب الكأس.

 

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