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الحزم يهزم الخليج بهدف "باجوي" ويتمسك بالبقاء في الدوري السعودي للمحترفين

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 12:21 ص
الحزم يهزم الخليج بهدف باجوي ويتمسك بالبقاء في الدوري السعودي للمحترفين
الحزم
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حسن شحاتة
 
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نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم السعودي في وضع قدم في البقاء بالدوري للموسم المقبل بعد تغلبه على ضيفه الخليج، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأثنين، على ملعب "الرس"، ضمن طار مباراة الذهاب من الملحق المؤهل لبطولة الدوري السعودي.

 

وأحرز الكولومبي جون باجوي هدف المباراة الوحيد لأصحاب الأرض، في الدقيقة العشرين من عمر اللقاء، من خلال ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة، بعد لجوئه إلى تقنية الفيديو، وتمكن باجوي من تنفيذها بنجاح، وفشل الخليج في إدراك التعادل طوال أحداث المباراة.

 

والجدير بالذكر أن مباراة الإياب ستجمع الفريقين على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، يوم الجمعة المقبل، لمعرفة صاحب البطاقة الأخيرة للتأهل بالدوري، ونقلت المباراة إلى هذا الملعب نظرًا لعدم قدرة إمكانيات ملعب الخليج على تواجد تقنية الفيديو في اللقاء.

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