ننشر قائمة طلائع الجيش لمواجهة الاتحاد السكندري
الثلاثاء 21/مايو/2019 - 12:16 ص
علي نبوي
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أعلن لوك إيميل المدير الفني للفريق الأول
لكرة القدم بنادي طلائع الجيش قائمة فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري في إطار مباريات
الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.
وضمت قائمة طلائع الجيش كلا من :-
محمد بسام وحسن يوسف وعاصم صلاح وأحمد جعفر
وتالا نداي وفرانك ستيفن وأحمد سمير وإسلام جمال ومحمد شعبان وخالد سطوحي وأحمد كابوريا
وإسلام أجوجو وعموري الفيل وأحمد سامي وبوشا وكريم طارق ومحمد رزق ومصطفى محمد.
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