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الديهي يكشف عن خطة عبود الزمر لاغتيال الرئيس الراحل السادات

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 12:30 ص
الديهي يكشف عن خطة عبود الزمر لاغتيال الرئيس الراحل السادات
الإعلامي نشأت الديهي
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كساب أحمد
 
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كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن خطة الإرهابي عبود الزمر لاغتيال الرئيس محمد أنور السادات والقيام بثورة إسلامية.

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر" المذاع علي فضائية "TEN"، اليوم الإثنين، أن عبود الزمر وابن عمه طارق الزمر والكاتب محمد عبدالسلام، قاموا بإنشاء تنظيم سري برئاسة عبود الزمر.

وأضاف "الديهي"، أن عبود الزمر وضع خطة لاغتيال الرئيس السادات في نوفمبر عام1981،حيث أحضر مجموعة من الأفراد المدنيين وقاموا بتدريبهم عسكريا على عدد من الأسلحة، للقيام بعض الاغتيالات وللقيام بثورة عبية.

وأوضح "الديهي"، أن عبود الزمر خطط لاغتيال الرئيس السادات ونائبه وكبار رجال الدولة، والسيطرة علي الأهداف الحيوية بالدولة مثل وزارتي الدفاع والداخلية.

وتابع "الديهي"،:" قوات الامن داهمت منزل عبود الزمر ووجدت مستندات تدينه فقام بالهرب، ولذلك قال الرئيس السادات في خطابه الشهير لولد الهارب سامعني، أنا مش هرحمه".
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