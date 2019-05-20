كريم محمود عبدالعزيز يعثر على مخزن الآثار بمنزل صلاح عبدالله بـ"هوجان"

شهدت الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "هوجان"، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام، اجواء من الكوميديا، والاكشن بينه وبين ابطال العمل.





ومن ضمن هذه الاحداث، وضعت ام لطفي الحراق، الحبوب المهدئة التي تساعد على النوم فترة طويلة، لـ"بهول"، داخل الطعام، ثم اقتحم "الحراق"، المنزل، وقام البحبث عن الاموال داخل غرفة نوم "بهول".





ولكنه عثر على مخزن الاثار، وقام بنقل صناديق الاثار، خارج المنزل، والهروب بيها.



