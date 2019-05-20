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كريم محمود عبدالعزيز يعثر على مخزن الآثار بمنزل صلاح عبدالله بـ"هوجان"

الإثنين 20/مايو/2019 - 11:50 م
كريم محمود عبدالعزيز يعثر على مخزن الآثار بمنزل صلاح عبدالله بـهوجان
كريم محمود عبدالعزيز
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سعد نبيل
 
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شهدت الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "هوجان"، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام، اجواء من الكوميديا، والاكشن بينه وبين ابطال العمل.

ومن ضمن هذه الاحداث، وضعت ام لطفي الحراق، الحبوب المهدئة التي تساعد على النوم فترة طويلة، لـ"بهول"، داخل الطعام، ثم اقتحم "الحراق"، المنزل، وقام البحبث عن الاموال داخل غرفة نوم "بهول".

ولكنه عثر على مخزن الاثار، وقام بنقل صناديق الاثار، خارج المنزل، والهروب بيها.

"هوجان"، مسلسل مصرى من أنتاج عام 2019 بطولة النجم محمد عادل أمام، ومن اخراج شيرين عادل، ومن تاليف: محمد صلاح العزب.
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