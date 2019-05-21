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ناهد السباعي: اتفقت مع ماما اتبنى طفل.. ورد صادم من بسمة وهبة

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 12:04 ص
ناهد السباعي: اتفقت مع ماما اتبنى طفل.. ورد صادم من بسمة وهبة
ناهد السباعي
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مريم الشريف
 
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قالت الفنانة ناهد السباعى، أنها مرتبطة بوالدتها بشكل كبير، مضيفة: "لازم أنام مع والدتى، وبخاف أنام فى الغرفة وهى مظلمة"، وعلقت المذيعة بسمة وهبة، قائلة: "إنتى مرتبطة بوالدتك ارتباط مرضى، وده بيخليكى معقدة من الزواج".

وأضافت "السباعى"، خلال لقائها فى برنامج "شيخ الحارة" على قناة القاهرة والناس، قائلة: "والدتى بقت بنتى، متعرفش تأكل وأنا مش موجودة متنامش، وربنا يجعل يومها قبل يومى"، وعلقت "وهبة" قائلة: "إنتى مامتك كدة وقفة حالك"، وقالت "السباعى": "اتفقت مع ماما أتبنى عشان مقدرش أسيبها، وهى قالت لى تجيبى عيال، او اشترى كلاب نربيها".
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