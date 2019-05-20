القليوبية × 24 ساعة: "إخلاء سبيل معلمة اقتحمت صيدلية بطوخ.. وصاحب كافتيريا يضرب تاجر حتى الموت"
الإثنين 20/مايو/2019 - 11:56 م
محمد نبيل
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شهدت محافظة القليوبية اليوم الاثنين، مجموعة من الأحداث والقرارات والأخبار الميدانية الهامة، أبرزها ما يلي:
- 80 % من طلاب أولي ثانوي بالقليوبية يؤدون امتحان الأحياء بالتابلت
أدى طلاب الصف الأول الثانوي بالقليوبية، امتحان مادة الأحياء، اليوم الإثنين، على جهاز التابلت بنسبة وصلت إلى 80% من إجمالي مدارس المحافظة، فيما أدى طلاب المدارس التي هي خارج المنظومة امتحان مادة الأحياء ورقيا، وجاءت إدارة بنها التعليمية على رأس الإدارات التي أدى بها الطلاب الامتحان على جهاز التابلت بعدد 20 مدرسة من إجمالي 23 مدرسة.
- نيابة طوخ تخلي سبيل معلمة اقتحمت صيدلية ومحاولة سرقتها بالإكراه للإنفاق على نجلتها المريضة
وأخلت نيابة طوخ سبيل “معلمة ” طوخ نظرا لظروفها لقيامها باقتحام صيدليه ومحاولة سرقتها بالاكراه للانفاق على نجلتها المريضة.
- بسبب 50 ألف جنيه.. صاحب كافتيريا يضرب تاجر حتى الموت في القليوبية
وشهدت قرية ميت كنانة بطوخ جريمة بشعة، حيث تعدى صاحب كافتيريا على تاجر بالضرب أدى إلى مصرعه في الحال، وذلك لقيام الأول باقتراض مبلغ مالي 50 ألف جنيه ولدى مطالبته برد المبلغ تعدى عليه مما أدى إلى مصرعه، وتولت النيابة التحقيق.
- 80 % من طلاب أولي ثانوي بالقليوبية يؤدون امتحان الأحياء بالتابلت
أدى طلاب الصف الأول الثانوي بالقليوبية، امتحان مادة الأحياء، اليوم الإثنين، على جهاز التابلت بنسبة وصلت إلى 80% من إجمالي مدارس المحافظة، فيما أدى طلاب المدارس التي هي خارج المنظومة امتحان مادة الأحياء ورقيا، وجاءت إدارة بنها التعليمية على رأس الإدارات التي أدى بها الطلاب الامتحان على جهاز التابلت بعدد 20 مدرسة من إجمالي 23 مدرسة.
- نيابة طوخ تخلي سبيل معلمة اقتحمت صيدلية ومحاولة سرقتها بالإكراه للإنفاق على نجلتها المريضة
وأخلت نيابة طوخ سبيل “معلمة ” طوخ نظرا لظروفها لقيامها باقتحام صيدليه ومحاولة سرقتها بالاكراه للانفاق على نجلتها المريضة.
- بسبب 50 ألف جنيه.. صاحب كافتيريا يضرب تاجر حتى الموت في القليوبية
وشهدت قرية ميت كنانة بطوخ جريمة بشعة، حيث تعدى صاحب كافتيريا على تاجر بالضرب أدى إلى مصرعه في الحال، وذلك لقيام الأول باقتراض مبلغ مالي 50 ألف جنيه ولدى مطالبته برد المبلغ تعدى عليه مما أدى إلى مصرعه، وتولت النيابة التحقيق.
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