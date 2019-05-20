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ناهد السباعي: "مروحتش لشيوخ.. وهذا ما قالته عن طليقها"

الإثنين 20/مايو/2019 - 11:55 م
ناهد السباعي: مروحتش لشيوخ.. وهذا ما قالته عن طليقها
ناهد السباعي
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مريم الشريف
 
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علقت الفنانة ناهد السباعى، حينما شاهدت صورة خطيبها السابق، قائلة: "ربنا يسعده ويبعده"، ورفضت الحديث فى تفاصيل هذا الأمر.

ونفت "السباعى"، خلال لقائها فى برنامج "شيخ الحارة" على قناة القاهرة والناس، ذهابها لشيخ كى توقف السحر الخاص بها، مضيفة: "أنا مؤمنه جدا إن اللى بيقول اذكار الصباح والمساء ربنا بيحميه من أى حاجة، اما الشيوخ والكلام الفارغ ده مش حقيقى، وانا شخصية جبانه بخاف جدا ان اروح لشيخ".
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