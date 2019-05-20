ناهد السباعي: "مروحتش لشيوخ.. وهذا ما قالته عن طليقها"
الإثنين 20/مايو/2019 - 11:55 م
مريم الشريف
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علقت الفنانة ناهد السباعى، حينما شاهدت صورة خطيبها السابق، قائلة: "ربنا يسعده ويبعده"، ورفضت الحديث فى تفاصيل هذا الأمر.
ونفت "السباعى"، خلال لقائها فى برنامج "شيخ الحارة" على قناة القاهرة والناس، ذهابها لشيخ كى توقف السحر الخاص بها، مضيفة: "أنا مؤمنه جدا إن اللى بيقول اذكار الصباح والمساء ربنا بيحميه من أى حاجة، اما الشيوخ والكلام الفارغ ده مش حقيقى، وانا شخصية جبانه بخاف جدا ان اروح لشيخ".
ونفت "السباعى"، خلال لقائها فى برنامج "شيخ الحارة" على قناة القاهرة والناس، ذهابها لشيخ كى توقف السحر الخاص بها، مضيفة: "أنا مؤمنه جدا إن اللى بيقول اذكار الصباح والمساء ربنا بيحميه من أى حاجة، اما الشيوخ والكلام الفارغ ده مش حقيقى، وانا شخصية جبانه بخاف جدا ان اروح لشيخ".
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