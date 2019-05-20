ناهد السباعي: اسم شخصية فريدة شوقي في "الزوجه 18" صدفة

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وصفت الفنانة ناهد السباعى، جدها الفنان فريد شوقى بـ "الملك"،لافته إلى أن مسلسل "الزوجة 18" تجسد خلاله شخصية باسم "فريدة شوقى" بالصدفة البحتة.



وأوضحت "السباعى" خلال لقائها فى برنامج "شيخ الحارة" على قناة القاهرة والناس، أنها كانت تتمنى الحديث مع جدها لكنها لم تلحق لانه توفى وكانت صغيرة، لافته إلى انها مبهورة به من الحكايات التى تسمعها عنه من والدتها فهو فنان وانسان قدم 450 عمل فنى وفى ذات الوقت لديه زوجة وابناء، مع الحفاظ على استمرارية هذا النجاح.