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لهلباوي يعطر سماء المسرح المكشوف في "الأوبرا" بالابتهالات الدينية (صور)

الإثنين 20/مايو/2019 - 11:39 م
لهلباوي يعطر سماء المسرح المكشوف في الأوبرا بالابتهالات الدينية (صور)
علي الهلباوي
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سعد نبيل - تصوير: عبير أحمد
 
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أحيا مساء اليوم المنشد والمبهل علي الهلباوي، حفلًا جديدًا على خشبة المسرح المكشوف بدار الاوبرا المصرية، ذلك ضمن الأمسيات الرمضانية التى تنظمها دار الأوبرا المصرية، حيث شهد الحفل حضور عدد كبير من الجهور وعشاق الهلباوي.

قدم "الهلباوي"، باقة من المع الابتهالات والمدائح والقصائد الصوفية، منها :" أيا من بالوفا، مرسال لحبيبتى، عارف، قل لمن، قل للمليحة، أنا سميتك الجنة"، والتي تفاعل معه الحاضرين بالتصفيق الحاد الذي زلزل ارجاء المسرح.

يذكر أن على الهلباوى ابن المنشد الدينى الشيخ محمد الهلباوى، بدأ الغناء فى عمر 17 عاما مع فرقة "الهلباوى"، ثم انفصل تدريجيا عنها حتى أصدر ألبومه الخاص الذى يضم مجموعة من الأعمال التى تمزج بين الغناء والإنشاد، قدم العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية فى مصر ونجح فى تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة .
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