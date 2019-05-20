لهلباوي يعطر سماء المسرح المكشوف في "الأوبرا" بالابتهالات الدينية (صور)

أحيا مساء اليوم المنشد والمبهل علي الهلباوي، حفلًا جديدًا على خشبة المسرح المكشوف بدار الاوبرا المصرية، ذلك ضمن الأمسيات الرمضانية التى تنظمها دار الأوبرا المصرية، حيث شهد الحفل حضور عدد كبير من الجهور وعشاق الهلباوي.





قدم "الهلباوي"، باقة من المع الابتهالات والمدائح والقصائد الصوفية، منها :" أيا من بالوفا، مرسال لحبيبتى، عارف، قل لمن، قل للمليحة، أنا سميتك الجنة"، والتي تفاعل معه الحاضرين بالتصفيق الحاد الذي زلزل ارجاء المسرح.



