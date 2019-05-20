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وزيرا الرياضة والإنتاج الحربي يقومان بجولة تفقدية في استاد القاهرة الدولي..صور

الإثنين 20/مايو/2019 - 11:42 م
وزيرا الرياضة والإنتاج الحربي يقومان بجولة تفقدية في استاد القاهرة الدولي..صور
وزير الرياضة والانتاج الحربي
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دينا نبيل
 
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قام مساء اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي يرافقهم اللواء علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة الدولي بجولة تفقدية داخل استاد القاهرة الدولي الذي يشهد تطويرًا شاملاً استعدادًا لاستضافة بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم في يونيو القادم.

أكد صبحي علي أن الاستعدادات للبطولة تجري علي قدم وساق من اجل الانتهاء من اعمال التطوير في استاد القاهرة الدولي وباقي الإستادات استعدادا لانطلاق البطولة الافريقية لكرة القدم حيث يتم تجهيزه ليخرج بالمظهر المناسب لاسم ومكانة مصر الافريقية والدولية، مضيفا أن الشكل الختامي لإستاد القاهرة سيفاجئ الجميع بحيث يليق بسمعة وكفاءة مصر التنظيمية العالية. 
 
وتابع الدكتور أشرف صبحي، أنه يتابع كافة التفاصيل الخاصة بالبطولة وأن غرفة العمليات للبطولة لا تتوقف على كافة المستويات، مؤكداً أن الاستادات هي جزء فقط من دورة عمل كبيرة، يأتى على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي يتابع بنفسه كافة التطورات الخاصة بالاستعدادات للبطولة.

وأثني اللواء العصار علي سرعة انجاز العمل ، مشيدا بدور القائمين على صيانة استاد القاهرة، مؤكدًا أن مصر تساند بقوة وتقدم كامل الدعم من أجل إنجاح البطولة، حتى تعكس مصر للعالم قوتها وقدرتها على تنظيم الأحداث العالمية والدولية والرياضية على أراضيها. 

وأكد اللواء العصار أن وزارة الإنتاج الحربي، تعمل بالتوازي مع وزارة الشباب والرياضة، لتسهل كافة المتطلبات ، وتساعد على تذليل أي صعاب قد تقف أمام البطولة، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وزيرا الرياضة والإنتاج الحربي يقومان بجولة تفقدية في استاد القاهرة الدولي..صور
وزيرا الرياضة والإنتاج الحربي يقومان بجولة تفقدية في استاد القاهرة الدولي..صور
وزيرا الرياضة والإنتاج الحربي يقومان بجولة تفقدية في استاد القاهرة الدولي..صور
وزيرا الرياضة والإنتاج الحربي يقومان بجولة تفقدية في استاد القاهرة الدولي..صور
وزيرا الرياضة والإنتاج الحربي يقومان بجولة تفقدية في استاد القاهرة الدولي..صور
وزيرا الرياضة والإنتاج الحربي يقومان بجولة تفقدية في استاد القاهرة الدولي..صور
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