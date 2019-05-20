عاصي الحلاني يعلق على إبعاد الفنانين لأبنائهم عن الوسط الفني

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عبر المطرب عاصى الحلانى، عن استيائه من الفنانين الذين يتحدثوا عن الوسط الفنى بشكل مسىء له، مثل فنان يقول أنه حريص على إبعاد أسرته عن هذا الوسط، مضيفا: "لو انت مش حابب الوسط ابتعد عنه".



وأضاف "الحلانى" خلال الجزء الثانى من لقائه فى برنامج "عايشة شو" على قناة القاهرة والناس، أن الفن شىء رائع، ولا نقدم حفلات لكسب المال فقط والدليل اننا نقدم حفلات انسانية، مثل حفلات الخاصة بمرضى السرطان وغيرها من هذه الأمور لاسعاد الجمهور.