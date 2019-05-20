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هكذا تحدثت ناهد السباعي عن إيمي سمير غانم

الإثنين 20/مايو/2019 - 11:42 م
هكذا تحدثت ناهد السباعي عن إيمي سمير غانم
ناهد السباعي
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مريم الشريف
 
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علقت الفنانة ناهد السباعى، عن سؤال خاص بموافقتها أو رفضها لدور فى مسلسل للفنانة إيمى سمير غانم، قائلة: "لية معملش المسلسل أنا وهى".

وعلى جانب آخر أوضحت "السباعى" خلال لقائها فى برنامج "شيخ الحارة" على قناة القاهرة والناس، أنها لا تهتم بالأمور المادية وهذه صفتها وعائلتها كلها، مضيفة "عمر الفلوس ما شغلتنى".
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