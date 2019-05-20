"الأمر بالمعروف": استهداف مقدساتنا دليل فساد وخبث عقيدة منفذيه
الإثنين 20/مايو/2019 - 11:36 م
الفجر السعودي
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أكد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن السند، أن استهداف بلادنا ومقدساتنا دليل فساد وخبث عقيدة منفذي ومدبري هذه الأعمال الإجرامية.
وأضاف السند: ستبقى المملكة آمنة مطمئنة -بإذن الله-. والدعاء والشكر لجنودنا البواسل على يقظتهم في صدِّ هذا العدوان الغاشم.
وأضاف السند: ستبقى المملكة آمنة مطمئنة -بإذن الله-. والدعاء والشكر لجنودنا البواسل على يقظتهم في صدِّ هذا العدوان الغاشم.
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