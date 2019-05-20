عاصي الحلاني: لا خلاف لي مع وائل كفوري.. ولست نادمًا على "العراب"

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نفى المطرب عاصى الحلانى، وجود أى مشاكل بينه والمطرب وائل كفورى، مضيفا "أكن له كل الاحترام، هو فنان لديه أرشيف محترم، وناس بيحاولوا يوقعوا بيننا".



وعلى جانب آخر أوضح "الحلانى" خلال الجزء الثانى من لقائه فى برنامج "عايشة شو" على قناة القاهرة والناس، أنه ليس نادما على مشاركته فى مسلسل "العراب"، وبخاصة أنها ليست بطولة مطلقة لها وإنما جماعية شاركه فيها مجموعة كبيرة من الفنانين منهم عبد المنعم عمايرى، مصطفى الخانى، سولافة معمار، لافتا إلى أنه يمكنه تكرار التجربة.