ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاصي الحلاني: لا خلاف لي مع وائل كفوري.. ولست نادمًا على "العراب"

الإثنين 20/مايو/2019 - 11:34 م
عاصي الحلاني: لا خلاف لي مع وائل كفوري.. ولست نادمًا على العراب
Advertisements
طباعة
مريم الشريف
 
Advertisements
نفى المطرب عاصى الحلانى، وجود أى مشاكل بينه والمطرب وائل كفورى، مضيفا "أكن له كل الاحترام، هو فنان لديه أرشيف محترم، وناس بيحاولوا يوقعوا بيننا".

وعلى جانب آخر أوضح "الحلانى" خلال الجزء الثانى من لقائه فى برنامج "عايشة شو" على قناة القاهرة والناس، أنه ليس نادما على مشاركته فى مسلسل "العراب"، وبخاصة أنها ليست بطولة مطلقة لها وإنما جماعية شاركه فيها مجموعة كبيرة من الفنانين منهم عبد المنعم عمايرى، مصطفى الخانى، سولافة معمار، لافتا إلى أنه يمكنه تكرار التجربة.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
لوكوموتيف طشقند - أوزبكستان
-
x
16:00
-
الريان - قطر
الوصل - الإمارات
-
x
20:00
-
الزوراء - العراق
ذوب آهن اصفهان - إيران
-
x
20:00
-
النصر - السعودية
الاتحاد - السعودية
-
x
21:00
-
الوحدة - الإمارات
الدوري المصري
المصري البورسعيدي
-
x
22:00
-
الانتاج الحربي
سموحة
-
x
22:00
-
بتروجيت
طلائع الجيش
-
x
22:00
-
الاتحاد السكندري
وادي دجلة
-
x
22:00
-
حرس الحدود
إنبي
-
x
22:00
-
مصر المقاصة