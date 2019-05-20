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رئيس الوزراء اليمني يشيد بالموقف الروسي الداعم للشرعية

الإثنين 20/مايو/2019 - 10:57 م
رئيس الوزراء اليمني يشيد بالموقف الروسي الداعم للشرعية
معين عبد الملك
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وكالات
 
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شاد رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، اليوم الاثنين، بالموقف الروسي الثابت في دعم الشرعية اليمنية، مثمنًا حرص روسيا على إحلال السلام والاستقرار وإنهاء معاناة اليمنيين، التي تسببت بها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وبحث رئيس الوزراء اليمني، خلال لقائه السفير الروسي لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، سير تنفيذ التفاهمات التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة السفير الروسي إلى العاصمة المؤقتة عدن مؤخرًا، والدور المعول عليها في دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى إعادة افتتاح القنصلية الروسية في عدن.

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