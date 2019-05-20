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مرجان يدعم يد الأهلي أمام سبورتنج

الإثنين 20/مايو/2019 - 10:57 م
مرجان يدعم يد الأهلي أمام سبورتنج
محمد مرجان
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علي نبوي ومحمد الصو
 
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حرص العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي، على دعم الفريق الأول لكرة اليد بالنادي، بالتواجد في مباراته التي تقام مساء اليوم، مع سبورتنج في نصف نهائي كأس مصر لكرة اليد.

وانطلقت المباراة على صالة الشباب والرياضة في ٦ أكتوبر، ويحضر مرجان المباراة بهدف دعم الجهاز الفني الجديد بقيادة يحيى يوسف الذي كان مدربًا لفريق 1998 بالنادي.

وتولى يحيى، المسئولية الفنية عقب إقالة الجهاز الفني السابق، بسبب تدهور النتائج محليًا وأفريقيًا.

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