أكبر خيانة في ريال مدريد.. رونالدو يهدد بخطف زيدان
الإثنين 20/مايو/2019 - 10:51 م
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اشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أن البرتغالي كريستيانو رونالدو قد يحدث خيانة كبيرة داخل نادي ريال مدريد الإسباني في الصيف المقبل.
ذكرت صحيفة التوتو ميركاتو الإيطالية، أن رونالدو وضع الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد على قائمة نادي يوفنتوس لخلافة أليجري.
وكان أليجري قد رحل عن تدريب يوفنتوس بالتراضي بعد جلسة سابقة مع رئيس النادي.
واشارت الصحيفة إلى أن زيدان هدد ريال مدريد بالرحيل عن الفريق إذا لم ينجح في تحقيق أهدافه في الفترة القادمة ويبدو أن المدرب دخل في صدام مع بيريز رئيس النادي بسبب سوق الانتقالات وعدم تلبية مطالبه لتعزيز صفوف الفريق.
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