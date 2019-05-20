علي لطفي يؤدي جلسة تأهيلية في الجيم

اكتفى علي لطفي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بخوض تدريبات تأهيلية داخل صالة الجيمانزيوم، على هامش مران الفريق الأحمر اليوم الاثنين، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.





ويعاني لطفي من الإصابة في الركبة، تعرض لها خلال إحدى تدريبات الفريق الأحمر، حيث يؤدي المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.





ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي مساء بعد غد الأربعاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.



