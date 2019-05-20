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عمل متواصل استعدادًا لاستقبال الزوار بمصيف جمصة

الإثنين 20/مايو/2019 - 10:55 م
عمل متواصل استعدادًا لاستقبال الزوار بمصيف جمصة
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محمد كشك
 
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قالت المهندسة سحر لطفي رئيس مدينة جمصه إن العمل متواصل على مدار الساعة لتطوير ورفع كفاءة كافة الخدمات بمدينة جمصه لاستقبال الزوار خلال موسم الصيف.

واشارت إلى أن رئاسة المدينة قامت بقص وتهذيب النجيلة والأشجار والحشائش بالجزر النباتية الوسطى بمعظم شوارع المدينة وزراعة وتنظيف المخلفات الزراعية بالطريق الدولي الساحلي وتنظيف المثلث الأخضر بطريق عمار أمام المدخل الرئيسي للمدينة وزراعة النباتات المزهرة إستعدادا لإستقبال موسم الصيف.

وكان الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية قد شدد على بذل أقصي جهد في أعمال الحدائق العامه بالمدينة وتسوية الرمال علي الشاطيء ورفع مستوى النظافة بالكورنيش والانتهاء من خطة إستقبال موسم الصيف بشكل حضاري لائق للشاطيء.

كما شدد على ضرورة التأكد من جاهزية الحمامات العمومية بطول الشاطئ ومتابعة مستوى النظافة فيها أولا بأول وتنظيف وفتح الشوارع المؤدية إلى الشاطئ،كذلك التأكد من وجود أطقم الإنقاذ البحري على الشاطئ وجاهزية إسعاف المدينة لمواجهة أية ظروف طارئة.

وأضاف شاروبيم أننا نبذل كل الجهود الممكنة لتلبية مطالب المواطنين من أبناء المحافظة وغيرهم من المصطافين وتوفير كل سبل الراحة وتحقيق طموحاتهم في قضاء صيف ممتع ومريح.
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