شاروبيم: التعليم الفني والتدريب هو قاطرة للتنمية في مصر

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أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية أن التعليم الفني والتدريب المهني هو قاطرة التنمية لمصر وانه يشكل عامل رئيسي في الارتقاء بالاقتصاد المصري والوصول به إلى العالمية وأن التدريب سيزيد إنتاج مصر إلى 50% لأنه بدون التدريب لن يكون لدينا خبراء في مجالهم وبالتالي لن نصل إلى نحقق نسب إنتاج عالية.



وقرر محافظ الدقهلية تشكيل لجنة تنسيقية داخل المحافظة من الجهات المختصة بالتدريب والتوظيف للعمل على استدامة أنشطة التدريب والتوظيف والاستفادة من مراكز التدريب الموجودة بالمحافظة.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده بعد ظهر اليوم لتفعيل مبادرة اشتغل فني الذي اطلقها برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني والتي تستهدف شباب التعليم الفني في كل القطاعات لربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل وتوظيف الشباب في القطاع الخاص وزيادة التنافسية بما يتماشى مع إقامة المشروعات التنموية، بحضور الكاتب الصحفي حازم نصر نائب رئيس تحرير الأخبار وعدد من وكلاء الوزارة ومدير مركز التدريب بالمحافظة ومدير جهاز المشروعات الصغيرة وسامح سعد خبير توظيف برنامج TVET egypt.



وأشار شاروبيم إلى أن المبادرة تسعي الي تشجيع الشباب علي العمل والإنتاج وتغيير نظرة المجتمع السلبية لشباب التعليم الفني عن طريق تنمية مهارتهم الشخصية والعملية ووضعهم علي الطريق الصحيح واشعارهم بالثقة والفخر في مهارتهم الفنية وادراكهم لأهميتهم في تطوير الصناعة المصرية وتحقيق التنمية الاقتصادية.



وأكد محافظ الدقهلية أن اجتماع اليوم للبدء في تفعيل المبادرة للباحثين عن عمل بالمحافظة وتوفير تدريب ومهارات شخصية وتدريبات فنية للشباب المستهدف للمبادرة وتوفير وظائف بالقطاع الخاص تليق بهم فضلا عن تقديم عدد من الدورات التدريبية لمسئولي الموارد البشرية بالشركات المشاركة بالمبادرة.