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غادة عبدالرازق متهمة بتشويه صورة المرأة في "حدوتة مرة"

الإثنين 20/مايو/2019 - 10:49 م
غادة عبدالرازق متهمة بتشويه صورة المرأة في حدوتة مرة
غادة عبد الرازق
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الفجر الفني
 
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أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تقريرًا انتقد فيه عددًا من المسلسلات ومنها "حدتة مرة"، للفنانة المصرية غادة عبدالرازق.

وجاء في البيان: "مسلسل حدوتة مرة للنجمة غادة عبدالرازق يحتوي على 35 مخالفة "ألفاظ سوقية ومتدنية ومبتذلة" و13 "تدخين" و7 "شرب الخمر" ومخالفة "مخدرات" و4 "عدم احترام القوانين" و2 "إيحاءات جنسية" و3 "عدم احترام اللغة العربية و2 تشويه صورة المرأة وإهانتها".

كما وجه بعض الانتقادات لمسلسل "زي الشمس" لدينا الشربيني، إلا أن المجلس انتقده، وقال عنه: "احتوى على 26 لفظا سوقيا و4 إيحاءات جنسية ومثلها للتدخين و3 مخالفات عدم احترام القوانين و7 لمخالفة كود الطفل، و13 لعدم احترام اللغة العربية ومخالفة لتشوية صورة المرأة ومثلها لشرب الخمر ومخالفتين لعدم احترام الهوية المصرية والعربية".

كما انتقد المجلس عدد من المسلسلات منها "شقة فيصل"، و"بدل الحدوتة تلاتة "، و"سوبر ميرو"، و"ولد الغلابة" حيث اتهم هذه الأعمال بتشويه صورة المرأة والإحتواء على إيحاءات خارجة.
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