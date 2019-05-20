حملة نظافة ورفع تراكمات على مدار الساعة بحي غرب المنصورة

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تقوم رئاسة حي غرب المنصورة منذ مساء أمس واليوم بحملة نظافة مكبرة لرفع تراكمات القمامة والهدم بشوارع الحي كما يقوم برفع كافة الاشغالات والسيارات على جانبي الشارع والتي تعوق حركة المرور وتسبب اختناق بالشوارع وخاصة في منطقتي المقابر بسكة سندوب ومنطقة المجزر.



ومن جانبه أكد أحمد عبد السميع رئيس حي غرب المنصورة ان مخلفات الهدم الموجودة بنطاق الحي ليست وليدة اليوم وإنما منذ سنين طويلة وأن الحي يقوم برفع المخلفات المتراكمة، وأضاف ان الحي بكل اداراته يتناوب العمل في الشارع على مدار 24 ساعة وأنه يتابع سير العمل من الشارع بنفسه وسط زملائه بالحي أولا بأول وأكد على أنه لن يتوقف عن العمل حتى يتم رفع كافة المخلفات والتراكمات من الشوارع.



وكان الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية قد قام بجولة مساء أمس الأحد تفقد خلالها عدد من شوارع حي غرب وأبدى عددًا من الملاحظات حول مستوى النظافة ومخلفات الهدم.