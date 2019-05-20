حملة نظافة ورفع تراكمات على مدار الساعة بحي غرب المنصورة
الإثنين 20/مايو/2019 - 10:51 م
محمد كشك
Advertisements
Advertisements
تقوم رئاسة حي غرب المنصورة منذ مساء أمس واليوم بحملة نظافة مكبرة لرفع تراكمات القمامة والهدم بشوارع الحي كما يقوم برفع كافة الاشغالات والسيارات على جانبي الشارع والتي تعوق حركة المرور وتسبب اختناق بالشوارع وخاصة في منطقتي المقابر بسكة سندوب ومنطقة المجزر.
ومن جانبه أكد أحمد عبد السميع رئيس حي غرب المنصورة ان مخلفات الهدم الموجودة بنطاق الحي ليست وليدة اليوم وإنما منذ سنين طويلة وأن الحي يقوم برفع المخلفات المتراكمة، وأضاف ان الحي بكل اداراته يتناوب العمل في الشارع على مدار 24 ساعة وأنه يتابع سير العمل من الشارع بنفسه وسط زملائه بالحي أولا بأول وأكد على أنه لن يتوقف عن العمل حتى يتم رفع كافة المخلفات والتراكمات من الشوارع.
وكان الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية قد قام بجولة مساء أمس الأحد تفقد خلالها عدد من شوارع حي غرب وأبدى عددًا من الملاحظات حول مستوى النظافة ومخلفات الهدم.
ومن جانبه أكد أحمد عبد السميع رئيس حي غرب المنصورة ان مخلفات الهدم الموجودة بنطاق الحي ليست وليدة اليوم وإنما منذ سنين طويلة وأن الحي يقوم برفع المخلفات المتراكمة، وأضاف ان الحي بكل اداراته يتناوب العمل في الشارع على مدار 24 ساعة وأنه يتابع سير العمل من الشارع بنفسه وسط زملائه بالحي أولا بأول وأكد على أنه لن يتوقف عن العمل حتى يتم رفع كافة المخلفات والتراكمات من الشوارع.
وكان الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية قد قام بجولة مساء أمس الأحد تفقد خلالها عدد من شوارع حي غرب وأبدى عددًا من الملاحظات حول مستوى النظافة ومخلفات الهدم.
Advertisements
المزيد عن: مصر حملة نظافة اخبار
- محافظ الدقهلية في جولة مفاجئة بشوارع المنصورة وميت غمر (صور)
- محافظ الدقهلية: رفع كافة المخلفات والتراكمات على نفقة المخالفين (صور)
- رفع 400 طن من المخلفات بحملة نظافة مكبرة بطريق المنصورة السريع
- محافظ الدقهلية في جولة بالمنصورة ويصدر تعيمات فورية وصارمة (صور)
- محافظ الدقهلية يتفق شوارع المنصورة سيرًا على الأقدام (صور)
- رفع 413 طن مخلفات بمدن قوص ونقاده والوقف
- رفع 568 طن مخلفات بمدن نقاده وقوص وفرشوط بقنا
- محافظ الدقهلية يعاين هبوط أرضي بحي المجزر (صور)
- رفع كفاءة حديقة شجرة الدر التابعة لحي غرب المنصورة بشارع المشاية السفلية
- جولة ليلية مفاجئة لمحافظ الدقهلية بحي غرب