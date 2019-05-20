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عائض القرني: الهداية تأتي بالتدرج والعبرة بكمال النهايات

الإثنين 20/مايو/2019 - 10:43 م
عائض القرني: الهداية تأتي بالتدرج والعبرة بكمال النهايات
عائض القرني
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الفجر السعودي
 
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علق الشيخ الدكتور عائض القرني، اليوم الاثنين، على كثرة إقبال الناس على التراويح وتقصيرهم في حضور الفرائض قبل رمضان.

وقال الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": لا تُنكر على الناس كثرة إقبالهم على صلاة التراويح وتقصيرهم في حضور الفرائض قبل رمضان.

وأضاف : فلعلّ إقبالهم على النافلة يكون سبباً لاهتمامهم بالفريضة، والهداية تأتي بالتدرّج، والعبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات، شجّع العباد في طريقهم إلى رب العباد.

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المزيد عن: عائض القرني الهداية النهايات العبرة التدرج
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