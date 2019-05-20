عائض القرني: الهداية تأتي بالتدرج والعبرة بكمال النهايات

علق الشيخ الدكتور عائض القرني، اليوم الاثنين، على كثرة إقبال الناس على التراويح وتقصيرهم في حضور الفرائض قبل رمضان.

وقال الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": لا تُنكر على الناس كثرة إقبالهم على صلاة التراويح وتقصيرهم في حضور الفرائض قبل رمضان.

وأضاف : فلعلّ إقبالهم على النافلة يكون سبباً لاهتمامهم بالفريضة، والهداية تأتي بالتدرّج، والعبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات، شجّع العباد في طريقهم إلى رب العباد.