عائض القرني: الهداية تأتي بالتدرج والعبرة بكمال النهايات
الإثنين 20/مايو/2019 - 10:43 م
الفجر السعودي
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علق الشيخ الدكتور عائض القرني، اليوم الاثنين، على كثرة إقبال الناس على التراويح وتقصيرهم في حضور الفرائض قبل رمضان.
وقال الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": لا تُنكر على الناس كثرة إقبالهم على صلاة التراويح وتقصيرهم في حضور الفرائض قبل رمضان.
وأضاف : فلعلّ إقبالهم على النافلة يكون سبباً لاهتمامهم بالفريضة، والهداية تأتي بالتدرّج، والعبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات، شجّع العباد في طريقهم إلى رب العباد.
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