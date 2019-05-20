"السياحة البحرينية" تتوقع ارتفاع إيرادات إلى 1.4 مليار دينار بحلول 2022



وبلغ عدد الزوار عبر مطار البحرين الدولي 911،090 زائر، وعبر ميناء خليفة بن سلمان 51،618 زائر فيما بلغ عدد الزوار خلال الفترة ذاتها من عام 2017 ما يقارب 44،611 مليون زائر.



وأنفق الزوار عبر مطار البحرين الدولي في 2018 ما يقارب 728.8 مليون دينار، فيما قدر إجمالي إنفاق الزوار عبر ميناء سلمان حوالي 412.9 مليون دينار.



أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض، أن عدد السياح الوافدين للبحرين خلال 2018 وصل إلى 12 مليون زائر متوقعة أن يبلغ عدد الزوار نحو 14.6 مليون زائر بحلول العام 2022.وتتوقع الهيئة أن يصل معدل إنفاق الزوار في البحرين إلى 1.4 مليار دينار بحلول 2022، مقارنة مع مليار دينار تم إنفاقها خلال 2018، بزيادة قدرها 40% في 4 سنوات باحتساب إنفاق 97.9 دينار للفرد لليلة الواحدة.وأن معدل إنفاق السياح في 2018 بلغ 1.629 مليار دينار، أما متوسط إنفاق الزائر في اليوم الليلة بلغ 80 دينارًا، فيما توقعت الهيئة ارتفاع معدل إنفاق السياحة الوافدة إلى 1.993 مليار دينار، وأن يصل متوسط إنفاق الزائر إلى 97.9 دينار في اليومالليلة بحلول العام 2022.