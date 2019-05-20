عاجل.. دي ليخت في برشلونة

فجرت تقارير صحفية مفاجأة من العيار الثقيل عن توقيع دي ليخت مدافع أياكس على عقود انضمامه لفريق برشلونة في الصيف المقبل.









ذكرت صحيفة سبورت الكتالونية وفقاً لشبكة سكاي سبورت، أن كل شيء جاهز لتوقيع قائد أياكس ماتياس دي ليخت مع برشلونة.









واكدت الصحيفة على أن برشلونة توصل لاتفاق مع اللاعب وناديه لحسم الصفقة بعدما رفض خيارات الانتقال إلى البريميرليج وسط اهتمام ناديي مانشستر يونايتد وليفربول بضمه.









وأوضحت سكاي سبورتس أنه سيتعين على برشلونة دفع 74 مليون يورو لأياكس للظفر بخدمات دي ليخت ونقله للكامب نو.



