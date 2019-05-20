ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

الإثنين 20/مايو/2019 - 10:47 م
الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية
صورة أرشيفية
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
تدور مساء اليوم، التاسع عشر من مايو، مباراة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الافريقية بين الزمالك المصري ونهضة بركان المغربي، في أجواء رمضانية لتحديد من سيضع أولى أقدامه على عرش ثاني أهم كأس افريقي بعد دوري الأبطال. حيث سيسعى النادي المغربي إلى تحقيق أولى ألقابه القارية في أول نهائي يخوضه، بينما سيبحث الزمالك عن الظهر بها للمرة الثانية في سجلاته بعد سنة 2000.

توقيت مباراة الزماك ونهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية الافريقية
تدور مباراة الزمالك ونهضة بركان على الساعة العاشرة بتوقيت جرينيتش والمغرب، منتصف الليل بتوقيت مصر، الواحدة صباحا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشر بتوقيت تونس، ليبيا والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية الافريقية
قناة واحدة على قمر النايلسات ستنقل هذه المباراة، وهي القناة الأولى لبيين سبورت (Beinsport1 Hd)، وهي قناة مشفرة مدفوعة تابعة لمجموعة Bein، وسيعلق على المباراة كل من جواد بدة المعلق المغربي، ومجمد علي المعلق المصري.

ملعب مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية الافريقية
بالنسبة لمباراة الذهاب بين الزمالك ونهضة بركان في النهائي، فإن أحداثها سوف تجرى في عشب الملعب البلدي الخاص بنادي نهضة بركان المغربي، وفي نفس السياق، فإن ادارة الزمالك قد طالبت من السلطات المشرفة على تنظيم اللقاء بتخصيص مدرج للجالية المصرية يكون بعيدا عن المشاكل والخطر.
Advertisements
المزيد عن: نهضة بركان والزمالك نهضة بركان المغربي نهائي كاس الكونفدرالية الافريقية مباراة الزمالك ونهضة بركان اياب نهائي الكونفدرالية الكونفدرالية 2019 الزمالك ونهضة بركان المغربي الزمالك ونهضة بركان الزمالك
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
لاتسيو
0
x
20:30
0
بولونيا
نهائي البطولة الكونفدرالية
نهضة بركان
1
x
انتهت
0
الزمالك
دوري أبطال آسيا
بیرسبولیس - إيران
2
x
18:30
0
السد - قطر
العين - الإمارات
1
x
20:00
2
استقلال طهران - إيران
الدحيل - قطر
2
x
20:00
2
الهلال - السعودية
الأهلي - السعودية
2
x
21:00
1
باختاكور - أوزبكستان