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ميسي يخون سواريز

الإثنين 20/مايو/2019 - 10:43 م
ميسي يخون سواريز
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رفع الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة الإسباني طلباً لإدارة النادي قبل فتح سوق الانتقالات الصيفي عقب نهاية الموسم.


وفقاً لموقع الدون بالون الإسباني، فإن ميسي طلب من إدارة برشلونة خلال الفترة الحالية سرعة التعاقد مع مهاجم مميز في مركز 9 لخلافة لويس سواريز.


واشار الموقع إلى أنه بالرغم من اقتراب برشلونة بالتعاقد مع جريزمان مهاجم فريق أتلتيكو مدريد بعد رحيله عن الروخي بلانكوس إلا أن ميسي يصر على تعاقد النادي مع مهاجم صريح.


واكد الموقع على أن ميسي يدرك جيداً بأن سواريز لن يكون قادراً على المشاركة بصفة مستمرة مع برشلونة في الفترة القادمة بسبب تقدمه في العمر.

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