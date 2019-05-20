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الاتحاد الكويتي يعلن موعد الكشف عن هوية أفضل لاعب بالدوري

الإثنين 20/مايو/2019 - 10:38 م
الاتحاد الكويتي يعلن موعد الكشف عن هوية أفضل لاعب بالدوري
الدوري الكويتي
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محمد أيمن
 
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تكشف اللجنة المنظمة لجائزة جولدين وان التي يحصل عليها أفضل لاعب كويتي للموسم الرياضي الجاري 2018 – 2019 يوم غد الثلاثاء.

ويتنافس على الجائزة الأولى الثلاثي بدر المطوع نجم القادسية وفيصل بن زايد لاعب الكويت ومشاري العازمي قائد فريق نادي كاظمة.

ومن المنتظر أن يقام الحفل بحضور الشيخ ناصر الصباح ويشارك فيه النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع والأمين العام للجائزة جاسم يعقوب مع الكثير من الرياضيين والإعلاميين.

وتعتبر تلك الجائزة الأولى من نوعها في الوطن العربي وفق المعايير التي تم الإعتماد عليها في ظل الشراكة التي تم إبرامها مع شركه إنستات الروسية التي تتخصص في الإحصائيات الرياضية.

وسوف يحصل الفائز بالجائزة على درع جولدين وان مع جائزة مالية تقدر بعشرة آلاف دينار كويتي وسيتم توزيع بعض الجوائز الأخرى التي لم يكشف النقاب عنها حتى الآن.

الاتحاد الكويتي يعلن موعد الكشف عن هوية أفضل لاعب بالدوري
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المزيد عن: رياضة الكويت الدوري الكويتي الأولى من نوعها
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