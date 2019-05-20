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زكريا يواصل تدريباته التأهيلية بالتتش

الإثنين 20/مايو/2019 - 10:39 م
زكريا يواصل تدريباته التأهيلية بالتتش
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علي نبوي - محمد الصو
 
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واصل مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خوض التدريبات التأهيلية على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الاثنين، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.


ويؤدي لاعب الأهلي برنامجا تأهيليا تحت إشراف حسين عبد الدايم مخطط أحمال الفريق، بعد عودته من السعودية عقب فسخ تعاقده مع نادي أحد السعودي.


ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي مساء بعد غد الأربعاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

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