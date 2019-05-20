أحمد موسى يكشف تفاصيل الإفراج عن معصوم مرزوق ويحيى قزاز (فيديو)
الإثنين 20/مايو/2019 - 10:37 م
داليا الحسين
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كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل الإفراج عن المتهمين معصوم مرزوق ويحيي قزاز، مشيرا إلى أن القضية لم تنتهي ومستمرة ولم تحفظ.
وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين إنه من الطبيعي أن تفرج النيابة عن متهمين أما بعفو رئاسي أو حكم قضائي، متابعًا: " النائب العام هو صاحب القرار في إخلاء سبيل أي فرد من النيابة ولا يضغط عليه أحد فرد من الخارج، ولا يتدخل أحد في قرارات النائب العام وقراراته مستقلة".
ووجه حديثه للمواطنين قائلًا: "اتركوا القضاء يعمل.. ومحدش يدخل في عمل النيابة العامة.. ومحدش يقدر يضغط علينا".
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