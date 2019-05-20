ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أحمد موسى يكشف تفاصيل الإفراج عن معصوم مرزوق ويحيى قزاز (فيديو)

الإثنين 20/مايو/2019 - 10:37 م
أحمد موسى يكشف تفاصيل الإفراج عن معصوم مرزوق ويحيى قزاز (فيديو)
Advertisements
طباعة
داليا الحسين
 
Advertisements
كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل الإفراج عن المتهمين معصوم مرزوق ويحيي قزاز، مشيرا إلى أن القضية لم تنتهي ومستمرة ولم تحفظ.

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين إنه من الطبيعي أن تفرج النيابة عن متهمين أما بعفو رئاسي أو حكم قضائي، متابعًا: " النائب العام هو صاحب القرار في إخلاء سبيل أي فرد من النيابة ولا يضغط عليه أحد فرد من الخارج، ولا يتدخل أحد في قرارات النائب العام وقراراته مستقلة".

ووجه حديثه للمواطنين قائلًا: "اتركوا القضاء يعمل.. ومحدش يدخل في عمل النيابة العامة.. ومحدش يقدر يضغط علينا".
Advertisements
المزيد عن: القزاز أخبار مصر أحمد موسى
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
لاتسيو
0
x
20:30
0
بولونيا
نهائي البطولة الكونفدرالية
نهضة بركان
1
x
انتهت
0
الزمالك
دوري أبطال آسيا
بیرسبولیس - إيران
2
x
18:30
0
السد - قطر
العين - الإمارات
1
x
20:00
2
استقلال طهران - إيران
الدحيل - قطر
2
x
20:00
2
الهلال - السعودية
الأهلي - السعودية
2
x
21:00
1
باختاكور - أوزبكستان