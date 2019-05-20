تدريبات بدنية شاقة للاعبي الأهلي استعدادا لمواجهة الإسماعيلي

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات بدنية شاقة على هامش مران الفريق الأحمر اليوم الاثنين، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.





وقاد أليخاندرو مخطط أحمال الفريق الأحمر التدريبات البدنية والتي استمرت لـ٤٥ دقيقة.





ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي مساء بعد غد الأربعاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.



