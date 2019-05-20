لاسارتي يخصص فقرة للعرضيات بمران الأهلي

خصص مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة للكرات العرضية على هامش مران الفريق الأحمر اليوم الاثنين، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.









وأشرف لاسارتي على فقرة الكرات العرضية، للمدافعين والمهاجمين، حيث قام بمنح تعليمات خاصة للمدافعين بكيفية إخراج الكرة من مناطق الخطورة، فيما منح تعليمات أخرى للمهاجمين لاستغلالها وإحراز الأهداف.









ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي مساء بعد غد الأربعاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.



