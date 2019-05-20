كفرالشيخ تستعد لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بشاشات عرض في شوارع المحافظة
الإثنين 20/مايو/2019 - 10:34 م
الفجر
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قال الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، ان المحافظة استعدت بشاشات عرض فى شوارع المحافظة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بتوفير أماكن مزودة بشاشات عرض لمشاهدة بطولة كأس الأمم الإفريقية ٢٠١٩ لكرة القدم التي تستضيفها مصر في شهر يونيو المقبل، مؤكدا علي أن هذه الاماكن مستوفية ببعض الاشتراطات وشاشات عملاقة وأماكن آمنة.
اضاف المحافظ، أن ذلك يأتى تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء لتوفير أماكن مزودة بشاشات عرض لمشاهدة مباريات كأس الامم الافريقية 2019.
جاء ذلك بحضور اللواء محمد بنداري، السكرتير العام، والمحاسب محمد ابوغنيمة، السكرتير العام المساعد، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة.
اضاف المحافظ، أن ذلك يأتى تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء لتوفير أماكن مزودة بشاشات عرض لمشاهدة مباريات كأس الامم الافريقية 2019.
جاء ذلك بحضور اللواء محمد بنداري، السكرتير العام، والمحاسب محمد ابوغنيمة، السكرتير العام المساعد، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة.
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