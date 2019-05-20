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طارق سليمان يقود تدريبات عنيفة لحراس الأهلي

الإثنين 20/مايو/2019 - 10:32 م
طارق سليمان يقود تدريبات عنيفة لحراس الأهلي
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علي نبوي - محمد الصو
 
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قاد طارق سليمان، مدرب حراس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات الثلاثي؛ محمد الشناوي، وشريف إكرامي، ومصطفى شوبير، والمقامة على ملعب التتش بالجزيرة.


واشتملت التدريبات على التصويبات والتعامل مع العرضيات، وبعض الفقرات الخاصة، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة الإسماعيلي.


وخاض علي لطفي تدريبات منفردة في الجيم، ضمن البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له بعد تعرضه لإصابة في الرباط الداخلي للركبة، أبعدته عن المشاركة الجماعية.


ويلتقي الأهلي مع الإسماعيلي، مساء الأربعاء المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة عشر في بطولة الدوري العام.

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