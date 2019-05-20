السد يكرم تشافي أمام بيرسبوليس قبل إعتزاله

شهدت مباراة السد ضد بيرسبوليس الإيراني تكريم الدولي تشافي هيرنانديز لاعب الفريق القطري وذلك قبل المباراة التي جمعت الفريقان اليوم الاثنين لحساب مباريات الجولة السادسة والاخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.









وقام مسؤولوا الفريق الإيراني بتكريم بطل العالم 2010 بمناسبة إعتزاله كرة القدم خاصةً وأن تلك المباراة ستكون الأخيرة له في المسيرة الحافلة بالإنجازات على المستوى المحلي رفقه برشلونة والمستوى القاري رفقه منتخب اللاروخا.







